Ижевск, , 11:42 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 2 августа прививку от коронавируса сделали 699 417 человек. Об этом сообщает региональный минздрав.

Вакцинация от коронавируса Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Второй компонент препарата получил 559 541 житель Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

Ревакцинацию прошли 178 317 жителей республики.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 августа после перенесенного заражения коронавирусом выписались 17 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 163 852 жителя республики. За время пандемии в республике подтвердили 168 299 случаев заражения коронавирусом, из них 43 — за минувшие сутки.