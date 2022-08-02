Ижевск, 2 августа, 2022, 11:42 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 2 августа прививку от коронавируса сделали 699 417 человек. Об этом сообщает региональный минздрав.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

Второй компонент препарата получил 559 541 житель Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

Ревакцинацию прошли 178 317 жителей республики.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 августа после перенесенного заражения коронавирусом выписались 17 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 163 852 жителя республики. За время пандемии в республике подтвердили 168 299 случаев заражения коронавирусом, из них 43 — за минувшие сутки.