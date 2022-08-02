Москва, 2 августа, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Интенсификация на российско-турецком треке дает прямой посыл странам Запада о необходимости пересмотра их политики в отношении России, считает глава комитета Госдумы по промышленности и торговли Владимир Гутенёв («Единая Россия»).

ИА REGNUM Россия и Турция

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«Предстоящий визит Эрдогана в Сочи демонстрирует готовность турецкого президента продолжать занимать независимую позицию для реализации национальных интересов, несмотря на внешнее давление», — отметил Гутенёв в телеграм-канале.

Турецко-российское сотрудничество активно развивается, углубляясь и распространяясь на новые сферы после каждой встречи лидеров, переходя из плоскости «повседневной экономики» в стратегическую, подчеркнул парламентарий.

Турция открыто заявила и уже частично реализовала свои намерения стать нефтегазовым, зерновым и логистическим хабом, а также расширить сотрудничество в атомной, военно-технической и иных сферах, указал он.

По его убеждению, ключевым фактором, подтверждающим серьезность планов президента страны Реджепа Эрдогана в части углубления сотрудничества с Россией, готовность Турции к изменению статуса с «ситуативного» партнера на «надежного» в среднесрочной перспективе, приверженность турецкого лидера достигнутым договоренностям и стойкость к давлению со стороны Запада «может стать переход на расчеты в национальные валюты».

«Этому будут способствовать масштабность и сбалансированность внешнеторговых отношений между нашими странами, также взаиморасчеты в национальных валютах снизят риск вторичных санкций», — рассуждает Гутенёв.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 5 августа посетит с однодневным визитом Сочи, со ссылкой на его канцелярию пишет Reuters.