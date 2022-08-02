Астана, 2 августа, 2022, 11:41 — ИА Регнум. В течение последних суток в Казахстане выявили 2021 случай заражения коронавирусом, а число пациентов с COVID-19 в стране за две недели выросло более чем в три раза. Об этом 2 августа сообщила на заседании глава минздрава Ажар Гиният.

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«В республике отмечается очередной подъём заболеваемости коронавирусом. За последние две недели число заболевших выросло в 3,2 раза», — сказала Гиният.

Она отметила, что наибольшие темпы распространения коронавируса зафиксированы в Нур-Султане, который поместили по уровню эпидемиологической опасности в «жёлтую» зону. Остальные регионы — в «зелёной» зоне.

Министр также сообщила, что в больницах страны заняты 30% коек для пациентов с COVID-19. Из числа реанимационных коек заняты 7%.