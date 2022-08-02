Воронеж, 2 августа, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Нарушения выявлены на 44 предприятиях, которые занимаются производством и реализацией хлебобулочных и кондитерских изделий в Воронежской области, данные по итогам проведённых проверок опубликовало территориальное управление Роспотребнадзора 1 августа.

Анна Алябьева ИА REGNUM Хлеб

В общей сложности с начала 2022 года специалисты управления Роспотребнадзора по Воронежской области провели 56 проверок в отношении предприятий, которые производят и реализуют хлеб и кондитерские изделия. Плановых проверок было всего девять, а внеплановые проверки проводились на 47 предприятиях. Нарушения были найдены на 44 из них.

В числе основных выявленных нарушений — нарушения условий хранения и реализации продукции, несоответствие температуры хранения установленным нормам, нарушение предоставления полной и достоверной информации для потребителя, отсутствие сопроводительных документов, нарушение режима мойки, санитарной обработки и дезинфекции инвентаря, своевременного проведения ремонта производственных помещений.

Специалисты провели исследования 1844 проб хлебобулочных и кондитерских изделий. Все отобранные пробы, подчеркнули в управлении, соответствовали требованиям гигиенических нормативов, по микробиологическим показателям, физико-химическим показателям. Лишь одна проба не соответствовала требованиям гигиенических нормативов, что составило 0,2% в общем объёме.

По итогам проверок на производителей было наложено 45 штрафов на общую сумму 675 тыс. рублей, из оборота изъято 13 партий — 53 кг хлебобулочных, кондитерских изделий с истекшим сроком годности, без маркировки и документов, подтверждающих качество и безопасность.