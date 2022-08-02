Георгиевск, Ставропольский край, 2 августа 2022, 11:41 — REGNUM В Ставропольском крае задержали машину, которой управлял житель Чечни. У его пассажира, также жителя Чечни, были обнаружены наркотические средства. Как выяснилось, оба мужчины являются сотрудниками полиции. По факту незаконного хранения наркотиков в отношении одного из них возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе антинаркотической комиссии Ставропольского края.
Было установлено, что 32-летний пассажир заказал наркотики через сеть интернет, получив их посредством закладки в городе Георгиевске. За совершение преступления ему грозит до трех лет лишения свободы.
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