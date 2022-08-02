Ханты-Мансийск, , 11:40 — REGNUM В Югре сотрудники полиции задержали трёх подозреваемых в убийстве медвежонка мужчин. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Медвежонок Jim Bowen

Под подозрение в убийстве медвежонка попали трое жителей посёлка Салым Нефтеюганского района. По словам Ирины Волк, задержанные признались, что вывезли тушу животного, разделали её, останки сожгли и выбросили в мусорный бак.

По данному факту органами внутренних дел возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ («Незаконная охота, совершённая с причинением особо крупного ущерба»). Изъяты ружьё, как орудие убийства, и автомобиль.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, убийство медвежонка произошло 30 июля 2022 года недалеко от посёлка Салым в Нефтеюганском районе. Автомобилисты заметили косолапого на трассе, хотели его покормить, но он побежал в лес. Но внезапно на противоположной стороне трассы остановилась машина, из которой вышли несколько молодых мужчин, которые начали стрелять в животное. Очевидцы засняли инцидент на видеокамеру сотового телефона.

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