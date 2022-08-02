Ижевск, 2 августа, 2022, 11:40 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 2 августа после перенесенного заражения коронавирусом выписались 17 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 163 852 жителя республики, сообщает региональный минздрав.

Павел Соболев ИА REGNUM Вход в «красную зону»

За время пандемии в республике подтвердили 168 299 случаев заражения коронавирусом, из них 43 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса пять несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 11 человек старше 65 лет.

4047 человек скончались в регионе за время пандемии, из них у 3847 человек было подтверждено заражение COVID-19. За минувшие сутки и накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в республике не регистрировалось.

В течение суток госпитализирован один человек, накануне в больницу попали десять жителей республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 1010 человек, 56 пациентов ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, четыре человека — в тяжелом состоянии, из них ни один пациент не подключен к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в республике было выявлено 47 новых случаев заражения коронавирусом. Выписались по выздоровлении 18 человек.