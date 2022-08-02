Вашингтон, , 11:40 — REGNUM Пользователи раскритиковали компанию Disney за показ винтовки АК-47 в трейлере сериала «Андор» по вселенной «Звёздных войн». Об этом 2 августа пишет New York Post.

Цитата из телесериала «Андор» Цитата из трейлера телесериала «Андор»

Как отмечает издание, поклонники франшизы «пришли в ярость», так как показанное реальное оружие в руках неизвестного героя противоречит правилам фантастической вселенной. Пользователи окрестили продюсеров шоу «ленивыми» за отказ модифицировать существующую винтовку.

ИА REGNUM напоминает, что премьера полного трейлера шоу «Андор», являющегося приквелом к фильму «Звездные войны: Изгой один», состоялась 1 августа 2022 года. Проект выйдет на Disney Plus уже 21 сентября.

Читайте ранее в этом сюжете: Marvel показала сцену из предстоящего сериала о Женщине-Халке