Вашингтон, 2 августа, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Пользователи раскритиковали компанию Disney за показ автомата АК-47 в трейлере сериала «Андор» по вселенной «Звёздных войн». Об этом 2 августа пишет New York Post.

Цитата из трейлера телесериала «Андор» Цитата из телесериала «Андор»

Как отмечает издание, поклонники франшизы «пришли в ярость», так как показанное реальное оружие в руках неизвестного героя противоречит правилам фантастической вселенной. Пользователи окрестили продюсеров шоу «ленивыми» за отказ модифицировать существующий автомат.

ИА REGNUM напоминает, что премьера полного трейлера шоу «Андор», являющегося приквелом к фильму «Звездные войны: Изгой один», состоялась 1 августа 2022 года. Сериал выйдет уже 21 сентября.