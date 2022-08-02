Саратов, 2 августа, 2022, 11:40 — ИА Регнум. В Саратовской области по состоянию на 2 августа зарегистрировано 256 945 случаев заражения коронавирусом, за сутки заболели 93 человека, накануне выявили 95 инфицированных. Соответствующие данные приводит общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Пандемия коронавируса

Выздоровели с начала пандемии 250 280 пациентов, за сутки — 83 человека.

В медучреждения 1 августа доставили восемь ковид-пациентов. Всего на стационарном лечении находится 61 человек, на амбулаторном — 603.

От последствий заражения коронавирусом в регионе скончался 6001 человек, за сутки умерших нет.

ИА REGNUM ранее сообщало, антиковидные ограничения для въезжающих в страну и для покидающих её отменены во Франции с 1 августа.

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