Пекин, 2 августа, 2022, 11:40 — ИА Регнум. В небе вокруг острова Тайвань работают самолёты США, сообщает 2 августа китайское издание Global Times.

Nat КНР и Тайвань

По информации СМИ, опубликовавшему карту перемещений воздушных судов, возле Тайваня работают военные самолёты наблюдения США.

Напомним, что 2 августа на остров Тайвань ожидается визит американской делегации во главе со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Китай предупредил США о недопустимости визита, к побережью ближайшей к Тайваню провинции стягиваются силы НОАК.