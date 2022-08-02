Москва, 2 августа, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ разрабатывает новый механизм поддержки российских производителей электроники, пишет 2 августа газета«КоммерсантЪ».

Электроника

В рамках проекта Минцифры предлагает крупным российским банкам, например, Сбербанку, Альфа-банку и ВТБ, выдавать льготные кредиты производителям электроники на закупку комплектующих и на реализацию инвестиционных проектов.

Министерство предлагает кредитовать производителей электроники под 5% годовых при минимальной сумме кредита в 4 млрд рублей. При этом правительство РФ компенсирует банкам разницу между рыночной и льготной процентной ставкой за счет средств из резервного фонда.

Как сообщалоИА REGNUM, в России начался приём заявок на льготное кредитование высокотехнологичных инновационных компаний.

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