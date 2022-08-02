Херсон, Украина, , 11:39 — REGNUM Ежемесячная выплата ветеранам Великой Отечественной войны в Херсонской области с оставляет пять тысяч рублей и осуществляется на основании Указа № 243-р от 22.07.2022 г. «Об организации назначения и выплаты социальных выплат на территории Херсонской области».

Пять тысяч рублей oka-info.ru

Для оформления выплаты необходимо предоставить удостоверение или иной документ, подтверждающий статус лиц, участника боевых действий, инвалида войны, участника войны, принимавших участие в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

Пункты оформления и получения выплаты находятся в городах Херсон, Голая Пристань, Геническ, Новая Каховка, Олешки, Скадовск и в поселке городского типа Белозерка.