Алжир, , 11:39 — REGNUM Экономика Алжира переживает рост из-за резкого увеличения доходов от продажи нефти и газа. Об этом 2 августа сообщает Al-Araby-al-Jadid со ссылкой на данные официальной статистики.

Алжир Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Так, в первой половине 2022 года торговый баланс Алжира зафиксировал положительное сальдо в размере $5,689 млрд по сравнению с $1,348 млрд за аналогичный период 2021 года. Стоимость экспорта Алжира за первые шесть месяцев 2022 года составил $25,922 млрд, показав рост в 48%.

По данным журналистов, алжирская государственная нефтедобывающая корпорация Sonatrach в 2022 году увеличит свои доходы в два раза.

На рост доходов компании оказал влияние повышенный спрос на топливо на мировом рынке.