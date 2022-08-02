Стокгольм, 2 августа, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Цены на рынке жилья в Швеции продолжают падать. Круче всего ценовое ралли наблюдается в Стокгольме и в центральной части страны. Отмечается, что такого падения цен на отдельные домовладения не было со времен финансового кризиса 2008 года. Об этом 2 августа сообщил телеканал Nine News.

Стокгольм. «Столица Скандинавии». Швеция

«Нельзя исключать общее падение на целых 20%», — заявил главный экономист SBAB Роберт Бойе.

Согласно индексу цен компании SBAB, в Стокгольме цены как на квартиры, так и на частные домовладения упали на 12% по сравнению с пиковыми показателями прошлого года. Цены на жилье упали во всех лена Швеции в июле по сравнению с предыдущим месяцем, особенно в центральной части страны (-6,6%).

«Основное объяснение — это, конечно, рост процентных ставок. В летние месяцы на рынке жилья обычно ситуация спокойнее, но если вы посмотрите, например, на такие мегаполисы, как Стокгольм и Мальмё, снижение цен будет значительно больше, чем можно объяснить обычными сезонными закономерностями», — прокомментировал Бойе.