Улан-Удэ, 2 августа, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Столица Бурятии Улан-Удэ стал одним из победителей конкурса проектов по обустройству туристических центров городов. Об этом написал в своём телеграмм-канале мэр города Игорь Шутенков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Бурятии Улан-Удэ, Бурятия

Всего в число победителей конкурса вошли 31 проект, которые получат от Ростуризма 6 млрд рублей. Из них Улан-Удэ получит 214 млн рублей.

«Города-победители в течение 2023 года смогут на федеральные средства внедрить в туристических центрах единый архитектурный и дизайн-код, обновить в соответствии с ним вывески, навигацию, создать инклюзивную среду и др.», — отметил мэр.