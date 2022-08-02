Луганск, 2 августа, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Власти Украины приняли решение об «обязательной» эвакуации граждан из Донбасса для того, чтобы снизить уровень легитимности предстоящего референдума о возвращении в состав России, заявил 2 августа посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

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«Территории будут освобождены, жители останутся или вернутся и примут участие в голосовании на референдуме. Марионеточный киевский режим помешать этому не в силах», — уверен Мирошник.

Как сообщалось ранее, референдум о возвращении Донецкой и Луганской Народных Республик в состав России предполагается провести после полного освобождения территорий и в момент, когда проведение референдума будет безопасным, если это будет возможно — в середине сентября 2022 года.