Посол: Таиланд рассчитывает на создание с ЕАЭС зоны свободной торговли
Москва, 2 августа, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Власти Таиланда рассчитывают на скорейшее начало переговоров о создании зоны свободной торговли со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщил таиландский посол в России Сасиват Вонгсинсават.
Он отметил, что создание зоны свободной торговли поможет облегчить торговые и инвестиционные обмены. Такие обмены стали ещё важнее сейчас, в условиях нарушения глобальных цепочек поставок и продовольственного кризиса.
«Таиланд рассчитывает, что переговоры о создании зоны свободной торговли с ЕАЭС начнутся как можно скорее», — заявил Вонгсинсават в интервью РИА Новости.
Как сообщало ИА REGNUM, в Таиланде очень ждут участия российского президента Владимира Путина в саммите АТЭС, который пройдёт в Бангкоке в ноябре.
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