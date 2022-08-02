Москва, 2 августа, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Власти Таиланда рассчитывают на скорейшее начало переговоров о создании зоны свободной торговли со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщил таиландский посол в России Сасиват Вонгсинсават.

Дарья Антонова ИА REGNUM Таиланд на международном российском туристическом форуме «Отдых»

Он отметил, что создание зоны свободной торговли поможет облегчить торговые и инвестиционные обмены. Такие обмены стали ещё важнее сейчас, в условиях нарушения глобальных цепочек поставок и продовольственного кризиса.

«Таиланд рассчитывает, что переговоры о создании зоны свободной торговли с ЕАЭС начнутся как можно скорее», — заявил Вонгсинсават в интервью РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, в Таиланде очень ждут участия российского президента Владимира Путина в саммите АТЭС, который пройдёт в Бангкоке в ноябре.

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