Канберра, 2 августа, 2022, 11:58 — ИА Регнум. 2 августа лидер оппозиции Питер Даттон дал понять, что поддержит более жесткую цель по сокращению выбросов парниковых газов к 2030 году. Однако он остался непоколебимым в своем нежелании поддержать предложения лейбористов законодательно закрепить цель в сокращении минимум 43% выбросов к тому моменту. Об этом он заявил в ходе собрания с депутатами от Либеральной партии, передает телеканал Sky News.

Australian Embassy Jakarta Лидер Либеральной партии Австралии Питер Даттон

На прошлой неделе правительство лейбористов во главе с Энтони Альбанизом представило законопроект по снижению выбросов минимум на 43%, и Палата представителей должна проголосовать по нему в ближайшие дни.

Журналисты Sky News отмечают, что Даттон собрал однопартийцев 2 августа на фоне опасений, что два либерала могут голосовать против партийной линии и поддержать лейбористов.

В ходе своего выступления Даттон заверил своих коллег, что готов пойти еще дальше, чем его предшественник Скотт Моррисон и добиваться большего сокращения выборов. Однако, по его словам, попытка лейбористов закрепить климатические цели законодательно является ни чем иным как политическим трюком.