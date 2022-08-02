Владивосток, , 11:58 — REGNUM В Приморье по нацпроекту «Жильё и городская среда» с начала года сдали более 150 тыс. кв. метров жилья в многоквартирных домах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Новостройка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Больше всего жилья строится во Владивостоке, Надеждинском районе, Большом Камне, Находке, Артеме и Уссурийске. За полгода построено 25 многоквартирных домов.

«Строители набрали высокие темпы, только за последние два месяца введено восемь многоквартирных домов», — добавили в региональном минстрое.

Общественники Приморья следят и держат на контроле реализацию нацпроектов, в том числе и жилищного, особенно в части обеспечения жильём тех, кто проживает в аварийных домах.

«В крае по нацпроекту запланировано сдать не менее 1 млн кв. метров жилья. Новострои отдают, в том числе под арендное жилье бюджетникам, наконец-то вводят в эксплуатацию долгострои, да и всё чаще новосёлами становятся переселенцы из аварийного жилья. Активисты ОНФ часто бывают на строительных площадках, на сдаче уже построенных домов. Следим за качеством новостроя, обязательно оцениваем благоустройство территории, интересуемся у получивших квартиры жильцов, есть ли какие претензии. Как правило, нареканий не выявляется. Это хорошо, когда возводят жилые дома, значит жизнь продолжается, приморцы могут строить планы, создавать семьи, рожать детей. А значит, есть уверенность в завтрашнем дне, дальнейшем развитии края. Нацпроекты доказали важность и необходимость их реализации», — считает сопредседатель регионального штаба ОНФ в Приморье Юрий Логинов.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Подмосковье из аварийного жилья расселено 60 аварийных помещений общей площадью более 1,5 тыс. кв. метров.