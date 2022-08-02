Киев, , 11:33 — REGNUM В ответ на петицию о замене памятника русской императрице Екатерине II в Одессе на памятник американскому порноактёру украинский лидер Владимир Зеленский попросил горсовет Одессы рассмотреть возможность такого предложения. Об этом 2 августа говорится в ответе Зеленского на соответствующую петицию, обнародованном на сайте президента Украины.

Фёдор Рокотов. Портрет Екатерины II

«Я обратился в Одесский городской совет с просьбой рассмотреть поднятые в петиции вопросы в соответствии с компетенцией. Также в письме в Одесский городской совет мною отмечена важность защиты национальных интересов, проработки вопросов по очищению общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия», — говорится в сообщении.

При этом Зеленский уточнил, что такие вопрос относятся к полномочиям местных властей. Украинский лидер должен отвечать на каждую петицию, которая набрала свыще 25 тыс. голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне стало известно, что на сайте президента Украины появилась петиция с предложением заменить памятник Екатерине II в Одессе на монумент в честь актера Билли Херрингтона, который снимался в гей-порно в 1990-х годах.