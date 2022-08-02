Екатеринбург, , 11:33 — REGNUM Вода в фонтанах не дезинфицируется и купание в ней может повлечь заражение кишечной инфекцией. Об этом сообщает свердловское управление Роспотребнадзора 2 августа, в День воздушно-десантных войск.

Фонтан Александр Комаров © ИА REGNUM

По словам санитарных врачей, фонтаны не предназначены для купания. Вода там обновляется не часто, а также не обеззараживается и не очищается так, как в бассейнах. Высокая температура воздуха к тому же способствует размножению микроорганизмов.

Купание в фонтане может повлечь за собой острые кишечные заболевания, респираторную инфекцию и конъюктивит. При этом главную опасность представляют вирусный гепатит А, а также энтеровирусные и ротавирусные инфекции. Кроме того, в фонтане можно получить травму, в том числе и поражение электрическим током.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа ВДВ исполнилось 92 года. В разных регионах России и не только в связи с этим проводятся праздничные мероприятия и гулянья десантников.