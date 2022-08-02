Вашингтон, 2 августа, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Известный продюсер Дэвид Литч рассказал о работе над сценарием для сиквела картины «Никто». Об этом сообщил портал Collider 2 августа.

Кадр из трейлера Фильм «Никто»

«О, я думаю, что все очень взволнованы этим. Все участники говорят: «Полный вперёд». Мы находимся в процессе написания сценария, и я думаю, что нам было очень весело работать над первой частью. Келли и я были в восторге, актёры были в восторге, студии понравились результаты, и сейчас всё в процессе. Я имею в виду, что происходит всё так быстро, насколько это возможно», — заявил Литч. В то же время дата начала съёмок ленты пока что не раскрывается.

Напомним, премьера первой части боевика «Никто» состоялась в марте 2021 года. Режиссёром картины выступил Илья Найшуллер, а главную роль исполнил Боб Оденкёрк.