Сеул, , 11:34 — REGNUM Министр промышленности, торговли и энергетики Южной Кореи Ли Чхан Ян встретился 2 августа с министром промышленности и торговли Вьетнама Нгуеном Хонг Зиеном, находящимся в Сеуле с четырехдневным визитом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского ведомства.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что представители двух стран обсудили вопросы сотрудничества в сфере цепочек поставок, энергетики, торговли и инвестиций.

Ли Чхан Ян подчеркнул важность расширения экономического сотрудничества двух стран в быстро меняющихся условиях торговли в мире, а также призвал правительство Вьетнама оказать поддержку южнокорейским компаниям, принимающих участие в экономических проектах страны.