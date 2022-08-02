Веллингтон, , 11:33 — REGNUM В настоящее время в Новой Зеландии все громче раздаются голоса тех, кто требует, чтобы с колониальным прошлым страны было покончено окончательно. В будущем название страны может быть изменено на Аотеароа. Об этом 1 августа написала газета The Wall Street Journal после того, как соответствующая петиция набрала 70 000 подписей.

Новая Зеландия Christoph Strässler

Слово «Аотеароа», или земля длинного белого облака, как это бы звучало по-русски, первыми употребляли представители народа маори. Вероятно, они пришли на территорию современной Новой Зеландии из Полинезии где-то между 8 и 13 веками. Европейцам страна стала известна только в 1642 году, когда голландец Абель Тасман проехал через эту территорию по поручению Ост-Индской компании.

По данным издания, в Новой Зеландии было собрано уже более 70 000 подписей. Это означает, что парламентский комитет должен изучить вопрос и рекомендовать либо голосование в парламенте, либо проведение референдума, либо отказ от каких-либо действий.

Отмечается, что в самом слове Аотеароа нет ничего нового, так как оно уже используется в повседневной речи и даже в официальных документах правительства Новой Зеландии.