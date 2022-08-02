Веллингтон, 2 августа 2022, 11:33 — REGNUM В настоящее время в Новой Зеландии все громче раздаются голоса тех, кто требует, чтобы с колониальным прошлым страны было покончено окончательно. В будущем название страны может быть изменено на Аотеароа. Об этом 1 августа написала газета The Wall Street Journal после того, как соответствующая петиция набрала 70 000 подписей.
Слово «Аотеароа», или земля длинного белого облака, как это бы звучало по-русски, первыми употребляли представители народа маори. Вероятно, они пришли на территорию современной Новой Зеландии из Полинезии где-то между 8 и 13 веками. Европейцам страна стала известна только в 1642 году, когда голландец Абель Тасман проехал через эту территорию по поручению Ост-Индской компании.
По данным издания, в Новой Зеландии было собрано уже более 70 000 подписей. Это означает, что парламентский комитет должен изучить вопрос и рекомендовать либо голосование в парламенте, либо проведение референдума, либо отказ от каких-либо действий.
Отмечается, что в самом слове Аотеароа нет ничего нового, так как оно уже используется в повседневной речи и даже в официальных документах правительства Новой Зеландии.