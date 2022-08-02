Георгиевск, Ставропольский край, 2 августа, 2022, 11:30 — ИА Регнум. В Ставропольском крае был выявлен факт дискредитации Вооруженных сил РФ. В городе Георгиевске двое местных жителей распространяли листовки, в которых были высказаны лозунги, оскорбляющие действия российских военных при защите интересов Российской Федерации. По данному факту были составлены протоколы об административном правонарушении, согласно ч. 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности»).

Суд

«В Георгиевске сотрудники полиции совместно с коллегами из регионального управления ФСБ пресекли противоправную деятельность двух 26-летних граждан. Оперативники установили, что девушка и молодой человек в подъездах многоквартирного дома расклеивали листовки с надписями дискредитирующего характера», — говорится в сообщении пресс-службы МВД по региону.

Нарушителей отдали под суд, который присудил им наказание в виде штрафов в размере 30 тысяч рублей каждому.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Оренбурге местному жителю присудили наказание в виде исправительных работ за распространение ложной информации о специальной военной операции на Украине.