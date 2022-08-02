Москва, 2 августа, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Российский бизнес начал активно участвовать в разработке стандартов. Об этом 2 августа заявил руководитель Росстандарта Антон Шалаев на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Rst.gov.ru Антон Шалаев

«Изменения в законодательстве, которые появились в прошлом году, были как нельзя кстати. Мы сейчас видим первые результаты: в течение 2021 года было принято 1600 новых стандартов, это абсолютный максимум за более чем пятилетний период. Однако очевидно, что важно не сколько количество стандартов принимается, а насколько они применяются на практике», — заявил Шалаев.

«Здесь я должен отметить, что впервые 49% всех стандартов, которые были приняты — это стандарты, разработанные по инициативе бизнеса», — указал он.