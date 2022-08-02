Донецк, 2 августа, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Школа №42 в городе Горловка Донецкой Народной Республики оказалась под огнём украинской артиллерии. Об этом 2 августа сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Артиллерия ВСУ. Пресс-служба министерства обороны Украины

В результате обстрела оказалась повреждена школа №42, рассказали в штабе. Учебное заведение расположено на улице Туполева.

Как сообщало ИА REGNUM, при обстреле Донецка получил ранение местный житель 1965 года рождения.