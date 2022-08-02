Канберра, 2 августа 2022, 11:48 — REGNUM 2 августа шведский телеканал SVT сообщил о скандале в Сенате Австралии, который произошел во время принесения присяги парламентариями.

Парламент Австралии. Канберра
Парламент Австралии. Канберра
JJ Harrison

Ранее сенатор Лидия Торп, которая является потомком австралийских аборигенов, отсутствовала на первом заседании парламента, поэтому она и другие парламентарии должна была принести присягу отдельно. Однако, когда очередь дошла до Торп, все пошло в нарушении регламента.

«Я, независимая сенатор Лидия Торп, торжественно и искренне клянусь хранить верность и клянусь в истинной приверженности делу колонизации имени Ее Величества Королевы Елизаветы II», сказала Торп, подняв кулак в воздух.

«Вы должны произнести присягу так, как ее слова написаны на карточке», возразила президент Сената Сью Лайнс.

Затем Торп зачитала слова присяги так, как они были записаны.

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