Канберра, , 11:48 — REGNUM 2 августа шведский телеканал SVT сообщил о скандале в Сенате Австралии, который произошел во время принесения присяги парламентариями.

Парламент Австралии. Канберра JJ Harrison

Ранее сенатор Лидия Торп, которая является потомком австралийских аборигенов, отсутствовала на первом заседании парламента, поэтому она и другие парламентарии должна была принести присягу отдельно. Однако, когда очередь дошла до Торп, все пошло в нарушении регламента.

«Я, независимая сенатор Лидия Торп, торжественно и искренне клянусь хранить верность и клянусь в истинной приверженности делу колонизации имени Ее Величества Королевы Елизаветы II», — сказала Торп, подняв кулак в воздух.

«Вы должны произнести присягу так, как ее слова написаны на карточке», — возразила президент Сената Сью Лайнс.

Затем Торп зачитала слова присяги так, как они были записаны.

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