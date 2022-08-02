Донецк, , 11:28 — REGNUM Судя по перекрытым кварталам в центре Донецка, сапёры «физически не успевают» осмотреть все площади и убрать «мины-лепестки», их слишком много, написал в своем телеграм-канале 2 августа военкор Дмитрий Стешин.

Донецк. 2013 Vladimir Yaitskiy

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«У мразей (ВСУ — прим. ИА REGNUM) их несколько миллионов штук», — отметил военкор.

Ситуация осложняется тем, что начинает осыпаться листва с деревьев, это затрудняет и замедляет поиски, добавил Стешин.