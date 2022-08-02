Улан-Удэ, , 11:28 — REGNUM В Бурятии в честь Дня ВДВ матери и жёны военнослужащих 11-й Отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады сняли в их поддержку клип. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Клип в поддержку бойцов 11-й Отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Цитата из клипа

Десантники в настоящее время выполняют боевые задачи в ходе специальной военной операции на Украине. Двое военнослужащих были удостоены звания Героев России — полковник Денис Шишов и гвардии ефрейтор Дмитрий Фаршинев (посмертно).

«Мы всегда будем помнить о подвигах наших военных и поддерживать ветеранов, участников спецопераций в ЛНР, ДНР, Сирии, особенно семьи погибших и тяжело раненных», — говорится в сообщении.