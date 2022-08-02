Санкт-Петербург, , 11:32 — REGNUM Из-за роста числа госпитализаций в ковидных стационарах Санкт-Петербурга увеличили количество коек. Об этом 2 августа сообщили в городском комитете по здравоохранению.

Пустые койки Дарья Драй © ИА REGNUM

Так, дополнительные больничные места развернули в корпусе-трансформере Госпиталя для ветеранов войн, ещё 120 коек, а в Городской больнице №20 (поликлиника на Ленсовета) — еще 50 мест.

«Всего в Петербурге для приема больных с COVID-19 функционируют 1479 коек», — отметили в комитете.

На сегодняшний день лечение больных с ковидом и пневмонией ведут семь городских стационаров. Отметим, что в корпусе Госпиталя для ветеранов войн для больных развёрнута половина от общего числа коек. Всего в больнице их 400.