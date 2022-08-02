Дженин, Палестина, 2 августа, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Израильские силовики провели операцию в лагере палестинских беженцев «Дженин» на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает информационное агентство Quds.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль и Палестина

По данным журналистов, утром 2 августа в результате рейда был арестован лидер одной из местных группировок Бассама аль-Саади.

Отмечается, что в связи с арестом аль-Саади израильские власти опасаются эскалации ситуации на линии разграничения с Сектором Газы.

Местные власти приостановили движение поездов между городами Ашкелон и Сдерот, закрыли ряд пляжей и учреждений, находящихся вблизи непосредственной близости от Сектора Газы.