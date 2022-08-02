Канберра, 2 августа, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Сенатор от штата Новый Южный Уэльс Джим Молан считает, что Австралия может быть вовлечена в военный конфликт с Китаем в ближайшие «три-пять лет». Такими опасениями политик поделился в эфире телеканала Sky News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

Бывший генерал-майор Сил обороны Австралии сказал, что многие аналитики исходят из того, что конфликт на Тихом океане может состояться через десятилетие, но теперь, когда страны «вооружены до зубов», это, вероятно, произойдет гораздо раньше.

«Я знаю, что другие говорили о десяти годах. Я считаю, что это произойдет в течение трех-пяти лет … Я замечаю эту цифру, слушая всех, кто делал заявления о различных проделанных оценках — от американских генералов до министров иностранных дел в нашей части мира, и действительно говорят о трех-пяти годах», — сказал он Молан.