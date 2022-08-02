Иркутск, , 11:26 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области немного ухудшилась: по состоянию на 2 августа 2022 года число жертв COVID-19 составляет 8701 человек (+1 за сутки).

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 299 023 (+77 за сутки), хотя накануне было +147

Госпитализированы 353 (+26 за сутки). В то же время выздоровели 293 906 пациентов (+178 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 725 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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