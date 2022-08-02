Архангельск, 2 августа, 2022, 12:43 — ИА Регнум. XV экспедиция «Арктического плавучего университета» стартует 2 августа из Диксона. Экспедиция будет проходить две с половиной недели на борту научно-экспедиционного судна «Михаил Сомов». Участники проведут комплекс научно-исследовательских работ на архипелаге Земля Франца-Иосифа. Об этом сообщает пресс-служба Северного (Арктического) федерального университета» имени М. В. Ломоносова.

Владимир Станулевич ИА REGNUM «Михаил Сомов» на Северной Двине

«На борту научно-экспедиционного судна «Михаил Сомов» находятся 19 человек, среди которых специалисты компании «Роснефть», Арктического научно-проектного центра шельфовых разработок, Северного (Арктического) федерального университета им. М. В. Ломоносова (САФУ), Московского государственного университета (МГУ), Всероссийского научно-исследовательского геологического института им. А. П. Карпинского (ВСЕГЕИ), Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН (ИПЭЭ РАН), Почвенного института им. В. В. Докучаева, национального парка «Русская Арктика» и Института физиологии растений им. К. А. Тимирязева РАН», — указано в сообщении.

Участники экспедиции также проведут исследования геологических обнажений для изучения геологического строения арктического архипелага Земля Франца-Иосифа, проведут оценку современного состояния и динамики популяции атлантического моржа как индикатора устойчивого состояния морских и сухопутных экосистем российской Арктики, изучат биологическую активность почв фоновых и антропогенно-нарушенных экосистем, займется поиском специфических для фотосинтезирующих организмов Арктики ферментов липидного обмена, а также проведут исследования загрязнения морским мусором побережий Баренцева моря.

«Арктический плавучий университет» — образовательный проект, где молодые учёные, специалисты и исследователи Арктики получают знания и навыки в условиях северных морей. Первый рейс прошел в 2012 году.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сотрудниками национального парка «Русская Арктика» в 2016 году были обнаружены фрагменты неизвестного деревянного судна. Уцелевшие части нашли на острове Восточный архипелага Большие Оранские острова, который расположен у северной оконечности Новой Земли. Из-за сложных погодных условий находку удалось вывезти только в ходе экспедиции «Арктический плавучий университет» в 2022 году.

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