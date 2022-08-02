Благовещенск, , 11:31 — REGNUM Будет установлен запрет для въезда грузовых автомобилей на новый мост через реку Зея в Благовещенске, который сейчас строят. Об этом во время прямого эфира заявил глава Приамурья Василий Орлов.

Грузовик Цитата из к/ф «Грузовик». Реж. Дин Фрэнсис. 2009. Австралия

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Кроме того, на участках моста возле жилых территорий установят шумопоглощающие экраны, отметил губернатор. Грузовики, по его словам, будут ездить по старому мосту через Зею.

«Грузовой транспорт будет, как и раньше, двигаться по старому зейскому мосту. В том числе и в первую очередь, чтобы максимально комфортно было жителям на улице Горького и прилегающих улицах, где этот трафик пойдет. Вместе с тем шумовые экраны предусмотрены. Если потребуются какие-то дополнительные мероприятия, то мы эти мероприятия обязательно предусмотрим», — сказал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июня был завершён один из этапов строительства моста через реку Зея в Благовещенске. Смонтированы три пролёта длиной 252 метра, осталось построить ещё 432 метра. Завершить возведения моста намерены в 2023 году.