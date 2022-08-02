Новохопёрск, Воронежская область, , 11:23 — REGNUM Карантин в связи со вспышкой африканской чумы свиней введён в Новохопёрском районе Воронежской области. Соответствующий указ губернатора от 1 августа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Свиньи на отдыхе Анна Кумицкая © ИА REGNUM

Ограничительные меры на отдельной территории Новохопёрского района будут действовать до 1 сентября. В качестве инфицированного объекта в документе указана территория в 700 м от села Бурляевка.

Управлению ветеринарии поручено провести мероприятия по ликвидации заражённого животного и предотвратить распространение возбудителя заболевания.

Отметим, что в последний раз карантин по АЧС в Воронежской области вводился в Воробьёвском и Калачеевском районах области в июле 2021 года. В этом году вспышки АЧС регистрировались Ивановской, Костромской, Калининградской областях.