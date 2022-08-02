Куала-Лумпур, 2 августа, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Спецборт ВВС США, на котором находится спикер палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси, вылетел из аэропорта Куала-Лумпура. Это 2 августа следует из данных сервиса FlightRadar24, отслеживающего в реальном времени передвижение воздушных судов.

Gage Skidmore Нэнси Пелоси

При этом место, в которое направляется в данный момент самолёт Пелоси, доподлинно не известно. Также за полетом воздушного судна спикера палаты представителей Конгресса США на указанном сервисе следит свыше 40 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на территории Тайваня проходят протесты против визита американской делегации.