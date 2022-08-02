* запрещённая в России организация

п. Еленовка, , 11:23 — REGNUM Генерал ВСУ Вадим Скибицкий в своем интервью Telegraph фактически признал, что удар по тюрьме в Еленовке был нанесен с украинской стороны при содействии «западных партнеров», написал в своем телеграм-канале 2 августа военкор Дмитрий Стешин.

ВСУ President.gov.ua

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«Всех сдал», — констатировал военкор.

Как сообщалось ранее, в результате удара по тюрьме в Еленовке (ДНР), где содержатся пленные из батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), погибли более 50 человек. В Киеве отрицают причастность к этому удару. Власти ДНР в свою очередь убеждены, что ВСУ этим ударом хотели «закрыть рот» собственным пленным, которые начали давать показания.