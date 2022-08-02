Канберра, , 11:26 — REGNUM Представители высшего политического руководства Австралии надели голубые и бордовые футболки, чтобы встретиться на поле для регби на территории парламента Австралии. Как оказалось, команда, возглавляемая премьер-министром страны Энтони Альбаниза, победила. Об этом 2 августа сообщил телеканалSkyNews.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз Australian Labor Party

Игра в регби является одной из традиций в парламенте Австралии, когда политики решили, что они «еще тоже ничего» и могут заниматься командным спортом, пародируя крупнейший турнир по регби в Австралии State of Origin.

Впрочем, без политики на игровом поле не обошлось.

Одетый в голубую футболку премьер-министр страны Альбаниз пошутил, что оппозиция «не остановится ни перед чем» после того, как бывший игрок команды Wallabies и нынешний сенатор Дэвид Покок был замечен в темно-бордовой форме.

«Хах! Это самый крупный скандал с тех пор, как Грег Инглис играл за Квинсленд … Вон Дэвид Покок из Австралийской столичной территории надел футболку и играет за Квинсленд … Они не остановятся ни перед чем», — шутил Альбаниз.