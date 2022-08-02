Тольятти, Самарская область, 2 августа, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Бывшую сотрудницу отделения почтовой связи признали виновной в присвоении денежных средств граждан в Тольятти. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

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В суде было установлено, что с марта по июнь 2020 года фигурантка уголовного дела, имея доступ к платежным бланкам на выплату переводов, не раз присваивала деньги, которые находились в кассе почтового отделения, путем проставления подписи об их получении от имени третьих лиц.

Сообщается, что следователи выявили девять эпизодов преступной деятельности осужденной: общая сумма незаконного денежного обогащения составила свыше 48 тысяч рублей, при этом более девяти тысяч рублей предназначались для осуществления компенсационных выплат инвалидам и ветеранам труда.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Суд признал обвиняемую виновной и назначил ей наказание в виде одного года шест месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год.