Вашингтон, , 11:22 — REGNUM Актриса Зои Салдана прокомментировала смерть своей коллеги Нишель Николс. Об этом 2 августа пишет Variety.

Зои Салдана Цитата из видеоинтервью

«Она икона, активистка и, самое главное, замечательная женщина, которая проложила путь, который показал многим, как видеть цветных женщин в другом свете», — высказалась Салдана. Как отмечает издание, она также вспомнила, как впервые встретилась с Николс: «Её энергия была заряжала меня каждый раз, когда я была в её присутствии. Она убедила меня в том, что всё достижимо, если вложить в это своё сердце», — добавила артистка.

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ИА REGNUM напоминает, что Нишель Николс скончался в возрасте 89 лет по естественным причинам. Актриса была известна благодаря своей роли лейтенанта Нийоты Ухуры в научно-фантастическом сериале «Звёздный путь» — она стала первой темнокожей женщиной, которая появилась в 60-е годы на телевидении не в роли обслуги.

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