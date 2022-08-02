Нью-Йорк, США, 2 августа, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Снижение цен на продукты питания, на первый взгляд, свидетельствует о том, что продовольственный кризис 2022 года отступает так же быстро, как начался, сообщает 2 августа Bloomberg.

tasnimnews.com Голод в Афганистане

Яровая пшеница в марте подорожала почти до $13 за бушель. Сейчас она продается по цене около $8, то есть подешевела более чем на треть. В апреле Индонезия приостановила экспорт пальмового масла в связи с аналогичным скачком цен. Сейчас цены упали более чем на 40% по сравнению с пиком. Цены на кукурузу снизились почти на четверть с начала мая. Цены на сахар и кофейные зерна сорта арабика за последние недели достигли минимумов за год и девять месяцев соответственно.

Заманчиво видеть в этом признак того, что кризис, из-за которого число голодающих в мире достигло самого высокого уровня с середины 2000-х годов, наконец-то заканчивается. К сожалению, это маловероятно.

Дело в том, что, несмотря на все внимание проблемам продовольственной безопасности, ценообразование на сельскохозяйственную продукцию на основных биржах — это лишь один из многих факторов, провоцирующих глобальный голод, а во многих случаях даже не самый важный.

Например, лишь немногие голодающие в мире платят за продукты питания в долларах США. Это значит, что колебания валютных курсов при установлении цен на местных рынках не менее важны, чем изменения в ценах сырьевых товаров.

Рост цен на сырьевые товары с конца 2021 года привел к росту цен на пшеницу в долларах США примерно на 23%, но в Египте из-за девальвации фунта цены в местной валюте выросли еще на 25%. В Турции, третьем по величине покупателе пшеницы, обвал лиры увеличил затраты примерно на 171%. В Пакистане падение курса рупии привело к удорожанию пшеницы на 53%.

Как показал лауреат Нобелевской премии, индийский экономист Амартия Сен в своем эпохальном исследовании 1981 года, большинство случаев массового голода вызваны не абсолютной нехваткой продовольствия, а ростом цен на продукты питания, который делает их недоступными для беднейших слоев общества.

Эти проблемы усугубляются конфликтами, которые по-прежнему являются важнейшей причиной голода во всем мире. Войны и беспорядки разрывают цепочки поставок, обрушивают валюты, уничтожают рабочие места и одновременно повышают цены. По данным Верховного комиссара ООН по делам беженцев, на конец 2021 года число людей, перемещенных в результате военных и гражданских конфликтов, достигло самого высокого уровня с начала наблюдения, удвоившись по сравнению с 2001 годом.