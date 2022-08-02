Канберра, , 11:23 — REGNUM В Австралии растет негодование в адрес председателя правления Резервного банка Филипа Лоу, которого призываются уйти в отставку. Однако премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз сказал, что поддерживает решение главы регулятора поднять ключевую ставку в стране четвертый раз подряд, сообщил 2 августа телеканалNineNews.

Австралия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Резервный банк Австралии пользуется нашей поддержкой, это независимый орган», — сказал Альбаниз во время своего короткого включения в эфире Nine News.

Напомним, 2 августа центробанк Австралии поднял ставку еще на 50 базисных пунктов до 1,85%.

«Мы понимаем, что людям приходится очень тяжело, и они беспокоятся о росте ипотечных кредитов», — заверил премьер-министр страны.

Альбаниз также поспешил откреститься от того, что повышение ставок имеет связь с экономической политикой лейбористов.

«Было предсказано задолго до федеральных выборов, что это произойдет», — сказал премьер-министр.

Читайте ранее в этом сюжете: Повышение ключевой ставки будет «досаждать» австралийцам — казначей Чалмерс