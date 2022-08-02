Москва, 2 августа, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Известный певец Валерий Леонтьев переехал в США из-за чрезмерного внимания поклонников. Об этом сообщил портал «Центральная служба новостей» 2 августа.

Okras Валерий Леонтьев

«Там можно выйти, спокойно прогуляться. Здесь выйдешь, и реакция будет, как на прогуливающегося слона. Русских достаточно и там, но не так много, как здесь. Я могу гулять по улицам, могу сесть в любой кафешке», — заявил Леонтьев. Музыкант также отметил, что в США проживает его супруга Людмила Исакович.

Напомним, Валерий Леонтьев покинул территорию России в марте 2022 года. В США певец владеет несколькими особняками, общая стоимость которых превышает $3 млн.