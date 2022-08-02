Лондон, 2 августа, 2022, 11:19 — ИА Регнум. После матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) будут публиковаться записи переговоров между главным арбитром и судьёй, отвечающим за систему видеоассистента рефери (VAR). Об этом 2 августа сообщает The Times.

Алексей Колчин ИА REGNUM VAR

Отмечается, что записи будут доступны только в аудиоформате. Такой шаг должен повысить прозрачность решений арбитров.

«Есть желание быть более открытыми с болельщиками в отношении принятия решений судьями и того, как мы это делаем», — сказал исполнительный директор АПЛ Ричард Мастерс.

Сезон 2022/23 чемпионата Англии по футболу начнётся 5 августа.