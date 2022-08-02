Канберра, 2 августа, 2022, 11:21 — ИА Регнум. 2 августа ведущий консервативного телеканала Sky News Эндрю Болт заявил, что учреждение специального органа в парламенте Австралии по защите коренных народов создаст «государство аборигенов» в стране, «раздираемой расовыми вопросами».

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«[Премьер-министр Австралии] Энтони Альбаниз произнес речь, которая была, вероятно, самой нечестной и самой опасной речью, которую я когда-либо слышал от премьер-министра Австралии … Альбаниз в своем выступлении на фестивале Гарма требовал, чтобы в нашей конституции был создан орган парламента, исключительно для аборигенов, и не просто лгал о нашем прошлом, чтобы продать его подороже, но делал это, чтобы разрушить наше будущее», — обрушился Болт на премьер-министра Австралии.

Напомним, что ранее Энтони Альбаниз обещал провести референдум, чтобы закрепить работу специального органа в парламенте Австралии по защите коренных народов навечно.

«Ага, чтобы превратить нас в государство апартеида», — съязвил Болт.