Петропавловск-Камчатский, , 11:19 — REGNUM На севере Камчатки в районе посёлка Оссора в Карагинском районе на мужчину напал медведь, сообщил ИА «Камчатка» источник в оперативных службах.

Медведь Jim Bauer

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Подробностей происшествия нет. Известно, что пострадавший был в тундре, где на него напала медведица. Мужчина 1960 года рождения находится в тяжёлом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, в заповеднике «Магаданский» пожарные в экстремальных условиях тушили крупный лесной пожар. От огня пострадало 1388 га леса, сообщает пресс-служба заповедника. Ситуацию осложняли лесные звери, которые спасались от огня в лагере сотрудников Авиалесоохраны.